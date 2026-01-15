Во всем обвинил жену: экс-замглавы Минтруда Алексей Скляр покончил с собой

сегодня в 12:11

Тело бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли в его частном доме в Новой Москве. Предварительно, он мог покончить с собой, сообщает SHOT .

Незадолго до трагедии 50-летний Скляр отправил друзьям сообщение. В нем он обвинил супругу в своей смерти.

15 января спасатели прибыли в поселение Филимонковское, где жил Скляр. Они увидели открытую дверь в его дом.

Тело мужчины лежало у порога. Следователи проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия.

Скляр занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты России с 2018 по 2022 годы. Он занимался вопросами информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.