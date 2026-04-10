Сидела в снегу: стала известна причина гибели женщины, пропавшей на Валааме

Жительница Екатеринбурга Наталья Простакова, которую нашли мертвой на острове Валаам в Карелии, погибла от переохлаждения. Женщину нашли сидящей в снегу, сообщает E1.RU .

«Она замерзла», — рассказала мама Натальи Татьяна.

2 февраля 36-летняя Наталья пропала без вести после службы в монастыре на Валааме. Екатеринбурженка около 6 месяцев находилась на острове, куда она отправилась после череды тяжелых жизненных событий: развода, утраты бизнеса и смерти сестры. Труп женщины нашли 19 февраля у заброшенного здания. На теле Натальи не нашли признаков насильственной смерти.

В конце февраля Наталью Простакову похоронили в родном поселке Свердловской области.

