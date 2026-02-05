Исчезла после вечерней службы: на Валааме пропала 36‑летняя екатеринбурженка

На острове Валаам 2 февраля исчезла 36-летняя Наталья Простакова, прибывшая из Екатеринбурга. По сведениям поисково-спасательного отряда «Сортавала. ДПСО „Длинный Берег“», последний раз ее видели после вечерней службы. После этого она неожиданно ушла в неизвестном направлении, и с тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщает karelinform.ru .

К поискам немедленно присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт», активно распространяющие информацию о происшествии. Они подготовили детальное описание внешности Натальи для облегчения поисков. У пропавшей стройное телосложение и рост 165 см, а также темно-русые волосы и глаза серо-голубого цвета.

В день исчезновения на Наталье были: черная куртка, черное платье и практичные черные ботинки. Возможно, такая одежда была выбрана с учетом погоды, но теперь она служит важной деталью в описании пропавшей.

Ситуация остается напряженной — с момента исчезновения прошло уже несколько дней, но никаких зацепок пока не найдено. Поисковые группы продолжают свою работу.

