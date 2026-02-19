сегодня в 17:28

Пропавшую на Валааме после церковной службы женщину нашли мертвой

36-летняя женщина из Свердловской области бесследно исчезла на острове Валаам 2 февраля после посещения службы в храме. Ее нашли мертвой, сообщает URA.RU .

Последние полгода женщина жила на острове, работая послушницей. Она отправилась туда после череды тяжелых жизненных событий: развода, утраты бизнеса и смерти сестры.

По предварительным данным следствия, женщина могла наложить на себя руки.

За несколько дней до своего исчезновения она опубликовала в соцсетях фото иконы с подписью: «Валаам, как сложно мне тебя покинуть».

