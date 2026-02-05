Швырнувшего ребенка о пол в Шереметьеве отправили на принудительное лечение

Мужчину, который швырнул на пол чужого ребенка в столичном аэропорту Шереметьево, отправили на принудительное лечение. Данное решение приняли в Химкинском горсуде, сообщает «Осторожно, новости» .

23 июня 2025 года в международном аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии Владимир В. схватил мальчика и с силой швырнул на пол. Ребенка срочно доставили в центр Рошаля в том числе с переломами черепа. Малыш был введен в искусственную кому на время восстановления. Его выписали из больницы в июле.

В результате у Владимира диагностировали шизофрению. Суды с его участием проходили в закрытом режиме. На заседании выяснилось, что мужчине был запрещен выезд из Белоруссии, а в РФ он прилетел, чтобы устроиться на работу и был признан здоровым.

Также ранее Владимир В. привлекался к административной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ. В суде мужчина сам говорил, что состоял на учете с диагнозом «что-то вроде шизофрении».

