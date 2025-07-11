Мальчика, которого швырнули об пол в Шереметьево, выписали из больницы

Сотрудники подмосковного Центра имени Рошаля выписали домой двухлетнего мальчика, который получил серьезные травмы после того, как 31-летний мужчина схватил его и швырнул о пол головой. Ребенок чувствует себя хорошо, и к нему постепенно начинает возвращаться речь, сообщает РБК со ссылкой на Минздрав Московской области.

Медики отметили, что на момент выписки из больницы, мальчик уже мог сам питаться и пить жидкости.

Значительные улучшения в состоянии ребенка наметились еще 3 июля. Тогда губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что мальчика перевели в обычную палату из отделения реанимации. На тот момент он уже реагировал на родителей и мог выполнить простые просьбы.

Ранее сообщалось, что 23 июня в международном аэропорту Шереметьево в Москве 31-летний гражданин Белоруссии Владимир В. схватил мальчика и с силой швырнул на пол. Ребенка срочно доставили в центр Рошаля в том числе с переломами черепа. Малыш был введен в искусственную кому на время восстановления.