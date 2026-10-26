Дерматолог из Люберец объяснила влияние шапок на кожу головы

Врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова рассказала, как ношение шапки в холодное время влияет на кожу головы и когда стоит обратиться к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При длительном ношении шапки под ней сохраняется тепло и усиливается потоотделение, поэтому волосы могут быстрее становиться жирными. У людей с чувствительной кожей такие условия иногда вызывают зуд и дискомфорт.

Важно правильно подбирать размер и материал головного убора: грубая ткань и постоянное трение способны вызвать раздражение. Шапку необходимо регулярно стирать, поскольку на ее внутренней поверхности накапливаются пот, кожный жир и остатки средств для волос.

«В теплом помещении или транспорте головной убор лучше снимать, чтобы избежать перегрева. При чувствительной коже стоит выбирать мягкие материалы и следить, чтобы шапка не давила и не натирала», — объяснила врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.

Зуд и шелушение не всегда связаны с ношением шапки. В сочетании с выраженным покраснением, корочками или высыпаниями они могут указывать на себорейный дерматит, псориаз или другое заболевание кожи головы.

При таких симптомах рекомендуется обратиться к врачу-дерматовенерологу. Специалист установит причину и при необходимости подберет лечение. Записаться на прием можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.