Онлайн-платформа Airbnb меняет правила проживания с 20 ноября

Глобальная онлайн-платформа для совместного проживания Airbnb меняет правила. Уборка перестанет быть обязанностью гостя, а также исчезнут неприятные сюрпризы, которые иногда могли появиться после оплаты, сообщает Ассоциация туроператоров России в Telegram-канале .

Первое: владельцы недвижимости больше не смогут требовать провести уборку в помещении — выкинуть мусор, постирать белье, помыть посуду. Уборка перестает быть обязанностью туриста.

Второе: все обязательные правила должны быть известны до бронирования, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Хозяева не смогут придумывать новые обязанности или устанавливать штрафы, когда договор уже подписан.

Третье: владельцы жилья не смогут требовать копии документов, банковских реквизитов и регистраций на сторонних сайтах. Исключения могут быть, но только основанные на местном законодательстве.

Четвертое: больше не нужно доплачивать за уже оплаченные удобства. Если в объявлении указан кондиционер, то хозяин не имеет права ограничить его использование или потребовать дополнительную оплату.

Уточняется, что компенсацию за чрезмерное загрязнение или порчу имущества никто не отменял. Новые правила действуют для бронирований, оформленных с 20 ноября.

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