Банда лис устроила охоту на птиц и уже украла одного петуха в Первоуральске

Первоуральск страдает от нашествия лис. Банда диких животных устроила охоту на птиц и уже успела украсть одного петуха, сообщает URA.RU .

Одна из плутовок ночью проникла в зоопарк в местном парке отдыха. Она сделала подкоп и украла из вольера петуха. Рыжую удалось поймать, но позже из леса в парк наведались еще три диких хищника.

Сородичи плутовки теперь охотятся на птиц. Помимо куриц и петухов, под угрозой находятся павлины и фазаны.

В парке усилили ночную охрану, а птиц досрочно перевели в зимние вольеры. Чтобы поймать лис, привлекли специалистов охотхозяйства.

Пойманную лису сотрудники зоопарка решили привить и оставить у себя. Она будет жить в одном из вольеров.

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