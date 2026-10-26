Банда лис устроила охоту на птиц и уже украла одного петуха в Первоуральске
Первоуральск страдает от нашествия лис. Банда диких животных устроила охоту на птиц и уже успела украсть одного петуха, сообщает URA.RU.
Одна из плутовок ночью проникла в зоопарк в местном парке отдыха. Она сделала подкоп и украла из вольера петуха. Рыжую удалось поймать, но позже из леса в парк наведались еще три диких хищника.
Сородичи плутовки теперь охотятся на птиц. Помимо куриц и петухов, под угрозой находятся павлины и фазаны.
В парке усилили ночную охрану, а птиц досрочно перевели в зимние вольеры. Чтобы поймать лис, привлекли специалистов охотхозяйства.
Пойманную лису сотрудники зоопарка решили привить и оставить у себя. Она будет жить в одном из вольеров.
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