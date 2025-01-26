Шпиц Лукашенко по кличке Умка пометил избирательный участок в Минске
Собака Лукашенко пометила угол на участке для голосования на выборах президента
Фото - © РИА Новости
Шпиц президента Белорусии Александра Лукашенко по кличке Умка пометил избирательный участок в Минске. Соответствующее видео опубликовал Mash.
На кадрах видно, как белоруссий лидер вместе с питомцем прибыл на первый участок Центрального района Минска. Затем при входе в помещение Умка закидывает ногу и помечает угол.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Республика Беларусь не пострадает, если коллективный Запад не признает итоги выборов главы государства.
В воскресенье в Союзном государстве проходят выборы президента. Всего в Белоруссии открыты 5325 избирательных участков, на которых граждане могут отдать свой голос до 20:00. Согласно данным на 10:00, явка на выборах президента республики превысила 47%.