Шпиц Лукашенко по кличке Умка пометил избирательный участок в Минске

Собака Лукашенко пометила угол на участке для голосования на выборах президента

На кадрах видно, как белоруссий лидер вместе с питомцем прибыл на первый участок Центрального района Минска. Затем при входе в помещение Умка закидывает ногу и помечает угол.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Республика Беларусь не пострадает, если коллективный Запад не признает итоги выборов главы государства.

В воскресенье в Союзном государстве проходят выборы президента. Всего в Белоруссии открыты 5325 избирательных участков, на которых граждане могут отдать свой голос до 20:00. Согласно данным на 10:00, явка на выборах президента республики превысила 47%.