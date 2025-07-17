Глава правительства Франции Франсуа Байру оказался в центре скандала после того, как выдвинул идею об экономии почти 44 млрд евро из бюджета страны и отмене двух государственных праздников. Эти экономические идеи вызвали волну возмущений среди французского населения, сообщает «Царьград» со ссылкой на Politico.

Авторы публикации считают, что радикальные меры по сокращению расходов могут стоить премьеру его должности. Байру хотел укрепить экономику и уменьшить дыру в бюджете, поэтому предложил радикальные шаги: сильно урезать государственные траты и отменить два праздника. Но вместо поддержки он столкнулся с угрозой потерять доверие парламента.

Ведущие оппозиционеры сразу же раскритиковали эти предложения. Лидер социалистов Борис Валло уже готовит другой вариант бюджета, который будет более щадящим и нацеленным на поддержку обычных людей. Марин Ле Пен из «Национального объединения» требует, чтобы правительство ушло в отставку. А Жан-Люк Меланшон, возглавляющий «Непокоренную Францию», обвинил премьера в подрыве общественного спокойствия.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил, что к 2027 году страна удвоит расходы на армию — с 32 до 64 млрд евро. Это решение противоречит общему курсу на экономию средств. Деньги будут использованы для улучшения вооруженных сил, укрепления стратегических возможностей и быстрого выполнения военного планирования.