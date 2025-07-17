Отдыхала на пляже: молния убила столичную преподавательницу языков

58-летняя преподавательница языков из Москвы Ольга Ветрова погибла после того, как в нее ударила молния. В этот момент женщина отдыхала на пляже в Тульской области, сообщает MSK1.RU .

Трагедия произошла 14 июля. Женщина находилась на пляже в поселке Бунырево. Помимо нее там отдыхали и другие люди.

Внезапно погода испортилась. Появились молнии, одна из них угодила в отдыхающих. Погибли три человека, в том числе ребенок. Среди жертв также оказалась преподавательница.

Ветрова в разное время работала на кафедре английского языка МПГУ, была заместителем директора школы-интерната № 58, а в 2018 году — заместителем директора школы № 2115 в Черемушках.

Депутат округа Черемушки Олег Михайлов, узнав о трагедии, рассказал, что Ольга Игоревна была открытым и отзывчивым человеком, По его словам, ее смерть — это невосполнимая утрата.

Ранее в Сети появились кадры с пляжа в Тульской области, где после удара молнии погибли трое. На опубликованном видео двое мужчин выносят за руки и ноги бездыханное тело.