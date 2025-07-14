Появилось видео с пляжа в Тульской области, где при ударе молнии погибли трое

SHOT опубликовал видео, на котором запечатлены первые минуты после удара молнии на пляже в Тульской области, в результате которого погибли 3 человека.Трупы вынесли на руках, тех, кто был травмирован, осматривают врачи.

Очевидцы поделились, что молния ударила в воду неподалеку от берега. Некоторые отдыхающие смогли выжить, поскольку были обуты в тапочки из резины. Те, кто ходил босиком, погибли.

Есть как минимум три трупа — 13-летний подросток, женщина и мужчина. Травмы получили шесть человек. Двое из них оказались в больнице, остальные отказались от госпитализации.

Разряд от молний был громким. Его слышали даже в находящемся неподалеку парке-отеле. Некоторые люди подумали, что произошел взрыв.

На опубликованном видео двое мужчин выносят за руки и ноги бездыханное тело.

Ранее сообщалось, что молния ударила в Тульской области на пляже парка-отеля «Шахтер». Когда в регионе началась непогода, несколько человек были на пляже. Они не успели покинуть воду. Песок был мокрым, поэтому заряд распространился на большую территорию.