Опубликовано фото с пляжа под Тулой, где молния убила ребенка и двух взрослых

В Тульской области молния попала в пляж и убила трех человек, еще 6 пострадали

В Тульской области на пляже парка-отеля «Шахтер» три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли после удара молнии во влажный песок. SHOT опубликовал первое фото с места происшествия, на котором видно тело одного из погибших.

Предварительно известно, что когда на Тульскую области обрушилась непогода, несколько человек находились на пляже и не успели уйти в укрытие. Молния попала во влажный песок, из-за этого разряд распространился на большую территорию, чем если бы песок был сухим.

По словам очевидцев, на пляже в момент удара молнии находилась женщина, еще несколько человек были в воде. В итоге три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли на месте. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

По данным Baza, некоторые отдыхающие избежали смерти только потому, что были обуты в резиновые сланцы во время прохождения разряда тока по песку. Те, кто погиб — были босыми. Все обстоятельства случившегося устанавливают компетентные специалисты.