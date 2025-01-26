Явка на выборах президента в Белоруссии на 10:00 превысила 47%

К 10 часам воскресенья явка на выборах президента Белоруссии составила более 47%, а в двух областях страны — 50%, сообщает РИА Новости .

«Можем констатировать, что в Брестской области и в Гомельской области выборы уже состоялись, но, естественно, это с учетом нарастающих итогов досрочного голосования», — отметил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.

По его словам, всего в Брестской и Гомельской областях проголосовал 51% жителей, в Гродненской области — 46%, в Витебской и Минской областях — по 45%, в Минске — не менее 44%.

С 21 по 25 января в Белоруссии провели досрочное голосование. На нем явка составила 41,81%.

Всего в бюллетене представлены пять кандидатов и есть графа «Против всех». На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков, а также предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.