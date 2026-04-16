На «Уралвагонзаводе» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников

Концерн «Уралвагонзавод» государственной корпорации «Ростех» опубликовал официальное опровержение информации в Сети о будущих массовых увольнениях сотрудников. Там назвали данные фейком, сообщает пресс-служба «УВЗ».

В Сети распространилась информация о том, что 60% сотрудников якобы собираются уволить. Также «планируется организовать» мобилизационные мероприятия на предприятии. Эта информация не соответствует действительности.

Опубликованный в интернете документ визуально был похож на служебное письмо. Но работники завода за короткий срок распознали подделку.

Был опубликован неправильный бланк, инициалы и подпись. Регистрационные номера письма были неверными и не совпадали с документооборотом.

В пресс-службе отметили, что «Уралвагонзавод» функционирует в стандартном режиме. Предприятие и дальше набирает сотрудников, в том числе обучает их.

