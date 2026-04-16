На «Уралвагонзаводе» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
Концерн «Уралвагонзавод» государственной корпорации «Ростех» опубликовал официальное опровержение информации в Сети о будущих массовых увольнениях сотрудников. Там назвали данные фейком, сообщает пресс-служба «УВЗ».
В Сети распространилась информация о том, что 60% сотрудников якобы собираются уволить. Также «планируется организовать» мобилизационные мероприятия на предприятии. Эта информация не соответствует действительности.
Опубликованный в интернете документ визуально был похож на служебное письмо. Но работники завода за короткий срок распознали подделку.
Был опубликован неправильный бланк, инициалы и подпись. Регистрационные номера письма были неверными и не совпадали с документооборотом.
В пресс-службе отметили, что «Уралвагонзавод» функционирует в стандартном режиме. Предприятие и дальше набирает сотрудников, в том числе обучает их.
