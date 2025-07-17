Ставропольская чиновница умерла после участия в субботнике в аномальную жару

В Ставропольском крае умерла сотрудница администрации Грачевского муниципального округа Галина Степина, которая 11 июля вместе с другими коллегами вышла на обязательный субботник в аномальную жару. По словам ее сына Максима, женщине стало плохо спустя 20 минут после начала работ, сообщает Инфо24 .

Сын скончавшейся чиновницы рассказал, что у матери не было проблем со здоровьем, она регулярно проходила медицинские обследования. Он уверен, что причиной смерти стал инфаркт, который произошел из-за работы в жару, однако в документах после вскрытия указана иная причина — панкреатит, осложненный синдромом системного воспалительного ответа и отеком головного мозга.

Врач судебно-медицинской экспертизы Юрий Кириленков, который изучил документы о смерти женщины, уточнил, что при панкреатите у нее должны были быть сильные боли в животе, с которыми ту вряд ли бы допустили работать.

Юрист Константин Ерохин уже направил в том числе в Следственный комитет заявление с требованием отстранить от работы главу администрации Грачевского муниципального округа Сергея Филичкина. Теперь все обстоятельства случившегося расследуются компетентными специалистами.

Галина Степина работала в администрации более 20 лет. Коллеги отзываются о ней как о добросовестном и ответственном сотруднике.