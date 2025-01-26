«Фиолетово»: Лукашенко высказался о реакции Запада на итоги выборов в Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии ничего не будет, если Запад не признает итоги выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не пострадает, если коллективный Запад не признает итоги выборов главы государства, сообщает ТАСС .

«У нас ничего не произойдет. Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы <…>. Это дело вкуса. Поверьте, это абсолютно, как вы говорите, мне фиолетово», — сказал белорусский лидер после голосования на одном из избирательных участков.

В воскресенье утром в Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента республики. С 21 по 25 января в стране провели досрочное голосование, явка на котором составила 41,81%. Граждане Союзного государства смогут проголосовать до 20:00 на 5325 избирательных участках.

На пост главы белорусского государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков, а также беспартийная бизнесвумен Анна Канопацкая.