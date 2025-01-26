«Фиолетово»: Лукашенко высказался о реакции Запада на итоги выборов в Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии ничего не будет, если Запад не признает итоги выборов
Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не пострадает, если коллективный Запад не признает итоги выборов главы государства, сообщает ТАСС.

«У нас ничего не произойдет. Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы <…>. Это дело вкуса. Поверьте, это абсолютно, как вы говорите, мне фиолетово», — сказал белорусский лидер после голосования на одном из избирательных участков.

В воскресенье утром в Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента республики. С 21 по 25 января в стране провели досрочное голосование, явка на котором составила 41,81%. Граждане Союзного государства смогут проголосовать до 20:00 на 5325 избирательных участках.

На пост главы белорусского государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков, а также беспартийная бизнесвумен Анна Канопацкая.