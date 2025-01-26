В Белоруссии началось голосование на выборах президента

Фото - © Координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев (справа) наблюдает за подготовкой к проведению голосования на выборах президента Белоруссии избирательного участка №70 в Минске./РИА Новости

Участки для голосования на выборах президента начали работать в Белоруссии утром в воскресенье, сообщает РИА Новости .

Проголосовать жители страны смогут до 20 часов.

Всего в Белоруссии создано 5325 участков, в том числе 207 из них расположены в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения людей.

Республика не делала участки для голосования за границей на этих выборах главы государства. Власти объяснили, что сейчас на подобных участках нельзя должным образом обеспечить безопасность, а еще уменьшилось число работников дипкорпуса из-за ухудшения отношений с Западом.

В белорусском ЦИК пояснили, что в стране были созданы условия для голосования граждан, которые постоянно живут за границей и состоят на консульском учете. Они могут проголосовать на одном из шести участков, находящихся в Минске и в пяти областных центрах.

С 21 по 25 января в Белоруссии провели досрочное голосование. На нем явка составила 41,81%.