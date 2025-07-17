Лайф-фото и отзывы: туристам объяснили, как выбрать подходящий отель

При выборе отеля важно обращать внимание не на фотографии, год строительства и дату последней реновации, сообщила РИАМО эксперт по туризму, автор Telegram-канала «Алло, Валя, туры есть?» Валентина Любаева.

Ранее туристы в Турции и Египте были заселены в неподходящие отели. Так, в турецком отеле премиум-класса отдыхающие обнаружили антисанитарию, неработающие лифты, сауну и кондиционеры, битые тарелки. А в Египте одних путешественников заселили в отель рядом с военной базой и обещали пристрелить, если они пойдут купаться в море, а других — в недостроенную гостиницу, где рабочие начинают трудиться в 8 часов утра.

Как уточнила эксперт, очень часто люди выбирают отели по фотографиям, например, на сайте гостиницы, но размещенные там снимки могут быть настолько древние, что в реальности там уже все абсолютно по-другому.

«Поэтому, наверное, на что надо смотреть — это на реновацию. Хотя, конечно, всех туристов нельзя под одну гребенку грести, то есть кому-то реновация не сильно важна. Но первое, на что нужно смотреть, — какого года отель, когда и какая была реновация», — сказала Любаева.

По ее словам, иногда в отелях обновляют какие-то конкретные места, но не всю территорию и здание.

«Потом нужно посмотреть, что для туриста важно. То есть, например, ему важен пляж или питание и так далее. Если мы выбираем по звездности, то это абсолютно разные отели. Состав сервиса и услуг в отеле разный», — отметила эксперт.

Еще она посоветовала изучать отзывы не на популярных площадках, а искать в чатах Telegram.

«Например, есть самостоятельные путешественники, они очень много оставляют отзывов, можно поискать там по каждой стране. Турагенты работают с отзывами от турагентов, потому что это максимально достоверная информация. Потому что везде, на всяких платформах и сервисах, как положительные, так и негативные отзывы — это купленные чаще всего», — предупредила турэксперт.

Любаева подчеркнула, что первый этап при выборе места проживания на отдыхе — изучение отзывов, например, на популярных площадках.

«Далее потом пойти еще посмотреть, что будет в остальных чатах Telegram — какие отзывы. И также я бы посмотрела лайф-фото. И вот с них можно сделать какой-то вывод про отель, особенно по последней фотографии», — заключила собеседница.