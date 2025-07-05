Русских туристов заселили в недостроенный отель в Египте

Туристы из России приехали отдохнуть в Египет и заселились в отель Sunrise Alora Aqua Park Resort. Оказалось, что его часть недостроена и находится на реновации, но об этом никто не предупреждал, сообщает SHOT .

Неделя проживания на двоих в отеле Sunrise Alora Aqua Park Resort стоит 185 тысяч рублей на двоих. Однако за такие деньги туристы получили вид на стройку, вместо моря и зелени.

Постояльцы тщетно просят переселить их в другие номера, но им отвечают, что на данный момент свободных нет. Рабочие начинают шуметь с 8 утра и не дают людям отдыхать до самого вечера.

Сотрудники отеля предложили россиянам ждать, пока кто-нибудь выселится из нормальных номеров. Из других неудобств — из-за стройки повсюду пыль, даже на шезлонгах. В том числе не работает лифт.

Ранее россияне пожаловались на сбои в работе платежной системы Letim в Турции. Проблемы возникли при использовании приложений, банкоматов и даже физических карт.