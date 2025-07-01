Платежная система Letim в Турции стала недоступна для россиян

Россияне жалуются на сбои в работе платежной системы Letim в Турции. Проблемы возникли при использовании приложений, банкоматов и даже физических карт, сообщает SHOT .

Платежная система, которой пользуются туристы из России во время путешествий в Турцию, не работает уже несколько дней. Россияне не могу снять деньги в банкоматах, войти в приложение, пополнить счет из отечественных банков, в том числе не работают и физические карты.

Новые пользователи не могут зарегистрироваться. Проблемы возникают на этапе идентификации по лицу. В последние несколько месяцев карты перестали доставлять по адресам.

В компании рассказали, что сейчас действительно испытывают трудности с логистикой, но на вопросы о сбоях в системе для россиян не ответили. Многие отдыхающие в Турции жалуются, что из-за этой проблемы остались без денег в отпуске. Некоторые стали публиковать видео, на котором режут карты Letim.