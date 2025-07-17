Пригрозили пристрелить: россиян заселили в отель с видом на военную базу Египта

Российских туристов заселили в отель с видом на военную базу в Египте

Приехавших на отдых туристов из РФ заселили в пятизвездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейха с видом на египетскую военную базу, сообщает SHOT .

Этот отель располагается максимально близко к местной военной базе. Однако никто из туроператоров отдыхающих о таком соседстве не предупреждал.

Из-за находящегося рядом с отелем стратегического объекта туристы не могут отдохнуть и расслабиться. Им запретили купаться в море и пригрозили застрелить, если кто-то из них приблизится к пляжу. Поэтому вместо моря люди наблюдают с балкона за армейской жизнью египтян.

Стоимость путевки в Stella Di Mare Beach Hotel & Spa составляет 250 тыс. рублей за двоих на 10 дней.

Роту в казарме на базе ежедневно поднимают в 7 часов утра, заодно просыпаются и туристы. Кроме того, во время проведения стрельбищ вокруг все гремит.

Пляж находится в 700 м от военной базы, поэтому ходить на него нельзя. Море патрулирует военный катер, который следит, чтобы отдыхающие не приближались к воде. Туристам приходится ездить на другие пляжи.