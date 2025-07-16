Грязный номер за 700 тыс руб: россияне пожаловались на премиум-отель Антальи

Русские туристы в Анталье пожаловались на антисанитарию в отеле премиум-класса

Российские туристы в Анталье прогадали, выбрав турецкий отель премиум-класса, там антисанитария, не работают лифты, зато путевки стоят очень дорого, сообщает «SHOT Проверка» .

Одна из отдыхающих рассказала, что поехала в Анталью за 700 тыс. рублей, посмотрев красивые снимки пятизвездочного отеля премиум-класса Ducala Lara.

Туристку заселили в грязный номер, которые сотрудники оставили без уборки после предыдущих постояльцев. Лифт, кондиционер и сауна в отеле не работали, а в ресторане подавали еду на битой посуде.

Кроме того, после душа туристы получали протечки по всему номеру. Еще гости пожаловались на активную стройку на территории отеля, постоянные отключения воды и света на несколько часов. А из-за неработающих лифтов мамы с колясками поднимаются в номер по лестнице.

Проблемы у Ducala Lara есть и с бронью: некоторые путешественники получили после приезда не свои номера. Многие семьи приехали с детьми, но вынуждены весь отпуск спать вчетвером на одной кровати.

При этом одна ночь в Ducala Lara стоит от 30 до 60 тыс. рублей.