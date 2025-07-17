Можно получить штраф: россиян начнут наказывать за борщевик

Госдума РФ приняла закон о борьбе с опасными растениями на дачных участках

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон об опасных растениях на приусадебных участках.Так, в Московской области за заросли борщевика можно получить штраф до 5 тыс. рублей, сообщает Общественное Телевидение России .

«Если на участке выявлены заросли растения, признанного опасным, собственник получает от региональных органов власти предписание об обязательной его ликвидации», — заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, меры административной ответственности будут применять в случае неисполнения предписания.

Чтобы истребить борщевик Сосновского, эксперты советуют выкапывать его с корнем и обязательно в одежде, которая максимально закрывает все тело. Также его можно вытеснить при помощи сильно разрастающихся растений — малины или топинамбура.