SHOT: задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске Иркутской области. В результате кровавой вечеринки в одном из дачных поселков погибли 5 подростков, сообщает SHOT .

Задержанными оказались 18-летний знакомый одной из девушек и 25-летний брат нападавшего Иоанн. Мужчина был неоднократно судим за угон автомобилей, а также грабеж и кражу.

Ранее подросток убил четверых друзей в частном доме в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске во время празднования дня рождения. Еще четыре человека получили ранения. Затем нападавший взорвал газовый баллон в доме и сгорел вместе со своими жертвами.

Что известно о резонансном ЧП, в котором погибли 5 подростков, в Байкальске рассказываем в материале РИАМО.