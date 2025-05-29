Резня в Байкальске: подробности и вероятные причины трагедии на вечеринке

28 мая 2025 года произошло резонансное ЧП в городе Байкальске: подросток убил четверых друзей и покончил с собой. О том, что известно о трагедии – рассказываем в материале РИАМО.

Что случилось в Байкальске 28 мая

Фото - © Прокуратура Иркутской области

В третьем часу ночи 28 мая 2025 года в один из дачных поселков неподалеку от маленького города Байкальска (Иркутская область) был срочно вызван пожарный отряд. Огнеборцы застали догорающий деревянный дом, потушить который было уже невозможно.

Чуть позже под завалами обгоревших досок были найдены тела пятерых подростков: четырех парней и одной девушки. Одной из первых версий трагедии был несчастный случай из-за неосторожного обращения с огнем. Однако на телах четверых погибших детей были обнаружены ножевые ранения, это могло означать, что подростки скончались еще до начала пожара.

Через некоторое время выяснилось, что пожарных, полицию и скорую вызвали местные жители по просьбе школьницы, которая сбежала из злополучного дома. Около двух часов ночи окровавленная девочка в панике постучалась в окно к соседям и сообщила, что ее ровесник только что зарезал нескольких друзей. Сама девушка получила несколько ножевых ранений и спаслась только потому, что притворилась мертвой.

Прибывший на вызов наряд полиции не успел войти в дачный дом и задержать убийцу: произошел взрыв и пожар. По предварительной версии, при виде правоохранителей преступник открыл кран газового баллона, находившегося в кухне, а затем чиркнул зажигалкой. Он погиб при взрыве.

Чуть позже в медучреждения Байкальска были направлены еще четыре подростка, которые чудом выжили во время резни и успели выбежать из дачного дома до взрыва. Некоторые из них осознали, что произошло, только в больнице. Один из пострадавших был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Трагедия в Байкальске: развитие событий

Поминутную картину произошедшего следователям еще только предстоит составить.

Известно, что 27 мая в дачном доме собрались 15 подростков в возрасте от 14 до 17 лет: праздновали день рождения одной из девочек. Вечеринку организовал 17-летний Миша, который, по словам друзей, был влюблен в именинницу. Градус веселья намеревались повысить с помощью спиртного: на видео, которое выложил один из участников вечеринки, фигурируют джин, водка, крепкое пиво и слабоалкогольные напитки. Из закуски – лапша быстрого приготовления, бутерброды и снеки.

Около 22:00 виновница торжества и четверо других ребят ушли с вечеринки: родители настояли, чтобы они вернулись домой до 23:00. Остальные подростки через некоторое время отправились спать: одни на второй этаж дачного домика, другие на веранду, третьи – в отдельное небольшое строение на участке.

О событиях той страшной ночи школьники рассказывают по-разному, следователи работают над воссозданием подробной картины происшествия.

Согласно основной версии, в какой-то момент Миша начал грубо приставать к одной из девочек, угрожая канцелярским ножом. Школьница подняла шум, на помощь пришла подруга и получила около десяти колото-резаных ранений, от которых скончалась на месте. Трое мальчишек пытались остановить обезумевшего друга, но он зарезал и их. Затем Михаил попытался расправиться с остальными приятелями, но им удалось убежать, при этом некоторые получили серьезные ножевые ранения.

Есть и вторая версия: конфликт с девушкой был улажен мирно, Миша и остальные ребята отправились спать, однако после полуночи убийца взял нож и начал наносить хаотичные удары всем, кто находился в доме и на веранде. К девушке, которая его отвергла, он пришел уже после того, как зарезал парней в других помещениях.

Причина, по которой подросток расправился с друзьями, пока точно не определена.

Что известно о подростке-убийце из Байкальска и его жертвах

Фото - © Telegram-канал SHOT

Михаил, как рассказывают соседи и знакомые, рос в полной и благополучной семье, брал призы на соревнованиях по вольной борьбе и в целом характеризовался положительно. Двое старших братьев подростка, по сообщениям СМИ, находятся в зоне СВО.

Друзья, которые устроили алкогольную вечеринку в дачном домике, также не состояли на учете в ПДН, были на хорошем счету в школе и неплохо учились.

Серьезных конфликтов в компании не было, и что могло спровоцировать школьника на страшную резню пока остается загадкой. Одна из наиболее вероятных версий – ревность из-за отказа девушки. Однако следствие также рассматривает и другие возможные варианты.

Также СК возбудил уголовное дело по факту приобретения алкоголя для вечеринки. Известно, что спиртные напитки для подростков купил совершеннолетний знакомый. Уже 28 мая он был направлен на допрос к следователям. Ему может быть предъявлено обвинение по статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий», наказание предусматривает до восьми лет лишения свободы.