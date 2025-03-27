SHOT: врачу из Татарстана удалось выжить в катастрофе с батискафом в Египте

Кристина Валиуллина, врач из Татарстана, смогла выжить после трагического крушения батискафа в Египте. Ранее заявлялось, что она погибла вместе с мужем, сообщает SHOT .

Семья Валиуллиных в составе четырех человек отправилась на смертельную экскурсию. На затонувшем батискафе были Кристина, ее муж Равиль и двое их детей.

Ранее сообщалось, что супруги погибли. Однако выяснилось, что Кристина выжила. Власти Египта в спешке перепутали имена жертв. К несчастью, муж женщины числится среди погибших.

По последним данным, на затонувшем батискафе было 50 туристов из России, Норвегии, Швеции, Индии, а также члены экипажа. Уточнялось, что на борту находились 45 россиян.

Шесть граждан РФ погибли в результате катастрофы с батискафом. 29 пострадавших туристов находятся под присмотром врачей.