Число россиян, погибших при крушении батискафа в Хургаде, достигло шести

В Хургаде шестеро российских туристов погибли при крушении батискафа

В Хургаде в результате крушения экскурсионного батискафа погибли шесть человек, сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи. По его словам, в больницах находятся 29 пострадавших, сообщает РИА Новости .

Губернатор добавил, что на борту батискафа также были граждане Норвегии, Швеции, Индии и пятеро египтян-членов экипажа.

«Погибли шесть иностранцев — россияне», — сказал Ханафи, которого цитирует региональная администрация.

27 марта батискаф «Синдбад» затонул в километре от побережья Хургады, сообщало российское генконсульство. По его данным, в подлодке находились 45 российских туристов. Изначально дипломаты заявляли о четверых погибших, однако судьба нескольких человек оставалась неизвестной.