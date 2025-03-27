В Египте затонула подлодка с 45 россиянами

В Египте затонул прогулочный батискаф «Синдбад» с 45 российскими туристами. Четыре человека погибли, судьба некоторых людей неизвестна, сообщила пресс-служба генконсульства РФ в Хургаде.

Происшествие случилось 27 марта примерно в 10:00. Подлодка отплыла на километр от берега, осуществляя регулярную экскурсию по осмотру кораллового рифа. В этот момент произошла авария.

На борту находились члены экипажа и 45 россиян, в том числе дети. Все российские туристы, посетившие экскурсию на батискафе, прилетели в Египет по путевкам компании «Библио Глобус». Они остановились в гостинице «Синдбад», которая и устроила прогулку на одноименной подлодке.

«По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений», — заявили дипломаты.

Сейчас известно о четверых погибших. Информации о судьбе некоторых туристов пока нет.

К отелю «Синдбад» прибыли российские дипломаты.