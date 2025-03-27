Семья врачей из Татарстана погибла в затонувшем батискафе в Египте

Среди россиян, погибших на борту батискафа в Египте, была семья врачей из Татарстана. Дети выжили и остались сиротами, сообщает « Осторожно, новости» .

На смертельную экскурсию в Египте отправилась семья Валиуллиных. Кристина и Равиль были в батискафе вместе с дочками.

Супруги погибли. Их дети госпитализированы.

Крушение батискафа «Синдбад» с 45 россиянами и членами экипажа произошло у берегов Хургады 27 марта. 38 из 45 россиян спасены.

По официальным данным, в результате ЧП скончались 5 россиян, среди них двое несовершеннолетних.