Генконсул в Хургаде: число погибших при аварии подлодки с россиянами увеличилось

Генконсульство: в Хургаде пять человек погибли при аварии подлодки с россиянами

Число погибших при аварии с батискафом «Синдбад» в Хургаде возросло до пяти, заявил генконсул России в египетском городе Виктор Воропаев. В подлодке находилось 45 россиян, сообщает ТАСС.

Среди погибших — двое несовершеннолетних.

«Число погибших возросло до пяти, среди них — двое несовершеннолетних», — рассказал Воропаев.

27 марта батискаф «Синдбад» с российскими туристами на борту затонул в километре от побережья Хургады. Это произошло примерно в 11:00 по московскому времени.

Генконсульство России изначально сообщало о четырех погибших из-за ЧП с подлодкой, большинство людей удалось спасти. Судьба нескольких человек оставалась неизвестной.