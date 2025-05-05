SHOT: в доме на улице Генерала Тюленева уже был взрыв газа в прошлом году

Местные жители рассказали, что в многоэтажном доме на юго-западе Москвы уже был взрыв газа в прошлом январе, сообщает SHOT .

Тогда взрыв прогремел в девятом подъезде в квартире на шестом этаже. В тот раз жилище выгорело полностью, но обошлось без пострадавших и серьезных последствий. После того случая проверки газового оборудования в доме проходили регулярно.

Пожар произошел на улице Генерала Тюленева вечером в воскресенье. Известно, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. В результате пожара погибли два человека.

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован.