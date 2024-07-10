SHOT: семья из Москвы погибла при крушении прогулочного самолета в Татарстане

Семья из Москвы погибла в результате крушения легкомоторного экскурсионного самолета Cessna-17 в Татарстане. Еще один пострадавший находится в реанимации, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в среду днем в районе поселка Камское Устье. В результате авиакатастрофы погибли 3 человека и 1 пострадал. Мужчину госпитализировали в медучреждение. После падения самолета произошел пожар, тела погибших сильно обгорели.

Позднее выяснилось, что семья из Москвы ехала на автомобиле в Самару в отпуск и по пути остановились около пгт. Камское Устье. В палаточном городе им предложили экскурсионную прогулку на самолете, который потерпел крушение.

В авиакатастрофе погибли Евгений Г. 1983 года рождения (командир воздушного судна), Виктория Ч. 1977 года рождения (мать) и Василиса Ч. 2013 года рождения (дочь). Пострадавший Дмитрий Ч. (отец) в настоящее время находится в реанимации Камско-Устьинской центральной районной больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта).