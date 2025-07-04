В Дубне завершились работы по модернизации водопровода

В Дубне первый этап масштабного проекта по замене водопроводных сетей завершен. Работы проходили в районе Большая Волга на участке, где расположены около 30 домов и проживают 6 тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

2 недели потребовалось специалистам, чтобы обновить 120 метров магистральных сетей водоснабжения в Дубне. Здесь старые трубы заменили на полиэтиленовые большего диаметра. Сейчас специалисты подошли к финальному этапу — идет сварка последнего узла и готовятся к запуску участка.

«У нас собрано порядка 120 метров нового трубопровода, заканчиваются работы по подключению трех домов. Сегодня мы трубопровод поставим под давление и жители будут получать воду по новому водопроводу. В ближайшие 2 недели подрядчик выполнит работы по благоустройству: восстановит асфальтовое покрытие, тротуар», — отметил генеральный директор АО «ПТО ГХ» Сергей Трушин.

Работы по замене трубопровода будут продолжаться. В этом году на этой же улице, 9 Мая, обновят еще 2 участка. Таким образом, суммарно заменят 280 метров труб. Это повысит надежность и улучшит качество водоснабжения района. Все работы проводятся по инвестиционной программе ресурсоснабжающей организации «ПТО ГХ».

«В этом году «ПТО ГХ» проводят масштабные работы, в том числе реконструкцию очистных сооружений. Все — для повышения качества жизни в Дубне», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал контролировать мероприятия по водоснабжению и водоотведению. Самые большие города, которых касается программа, это Истра, Можайск, Дмитров, Одинцово, Солнечногорск, Щелково.

«Но и другие муниципалитеты не менее важны. По прохождению контрольных отметок не все идут в графике. Обращаем внимание на Егорьевск, Пушкинский и Истру», — сказал Воробьев.