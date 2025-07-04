«На крыльях»: в Кузбассе люди с инвалидностью вышли на подиум

На фестивале в Кузбассе люди с инвалидностью продемонстрировали одежду

В Кузбассе на фестивале дизайнеров адаптивной одежды «На крыльях» на подиум для демонстрации новых моделей вышли люди с особенностями здоровья и инвалидностью, в том числе ветераны специальной военной операции, сообщает Сiбдепо .

«Это больше, чем показ мод. Это про людей, чья сила духа и желание жить полной жизнью вдохновляют модельеров и дизайнеров творить», — заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. Он также поблагодарил дизайнеров и моделей фестиваля за искренний интерес к творчеству.

Участники представили на фестивале уникальные коллекции. Дизайнер Александра Федоренко продемонстрировала работу «Великолепная Русь», Алтынай Иртымаева — «Из глубины веков», Марина Дороганова — «Славянку».

Все разработки проникнуты любовью и уважением к родине, богатой культуре и истории России. Каждая модель и деталь одежды символизируют стремление к самовыражению и свободе создателей.