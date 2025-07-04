В Воскресенске стартовал Кубок России по спортивному туризму

В окрестностях поселка имени Цюрупы стартовал Кубок России памяти Виталия Кондратьева и Всероссийские соревнования по спортивному туризму среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В одних из самых крупных и статусных стартах летнего пешеходного сезона примут участие около 600 спортсменов из 36 регионов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виталий Кондратьев внес большой вклад в развитие спортивного туризма страны. Он всегда творчески подходил к построению дистанций, стремясь каждый раз удивить спортсменов новыми нестандартными этапами и неожиданной планировкой дистанции. Продолжая идеи Виталия Кондратьева, организаторы Кубка сохранили идеологию новаторства и каждый год радуют участников экспериментальными этапами и оригинальностью дистанций.

На 21-м Кубке памяти Кондратьева снова собрана очень сильная судейская команда, а участников ждет хорошая спортивная борьба и много интересных встреч с людьми, неравнодушными к спортивному туризму.

Соревнования организованы министерством спорта РФ, Федерацией спортивного туризма России, министерством физической культуры и спорта Московской области и администрацией городского округа Воскресенск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.