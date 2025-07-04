Молодых аграриев Подмосковья приглашают к участию в форуме «АгроПродвижение»

Подмосковных молодых специалистов с сельских территорий, профессионалов с проектами развития сельской местности и студентов аграрных направлений подготовки приглашают на окружной молодежный сельскохозяйственный форум «АгроПродвижение», который пройдет с 19 по 25 сентября в Тульской области. На мероприятии встретятся участники из Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что в рамках форума запланированы образовательная, культурная и спортивная программы. Также будет организован показ сельскохозяйственной техники и дегустация фермерской продукции. Подобные инициативы позволят молодым кадрам на практике ознакомиться с работой агропромышленных предприятий и опытом действующих фермерских хозяйств, ученых и экспертного сообщества.

Регистрация проводится на официальном сайте форума до 19 июля, где собраны инструкции и другие подробности. Организатор мероприятия — ФГАИС Молодежь России (Росмолодежь).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.