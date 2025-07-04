В Котельниках модернизируют детскую игровую площадку

В Котельниках приступили к модернизации детской игровой площадки. Сейчас рабочие демонтируют элементы старой игровой площадки — разбирают игровые комплексы и металлические конструкции, подготавливают площадку для установки нового современного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь на площади 600 кв. м появится современная игровая зона с теннисным столом, двумя игровыми и одним канатным комплексами, песочным двориком, двойными качелями и балансиром, двумя каруселями и качалкой на пружине. Особое внимание будет уделено безопасности и качеству покрытия. Все конструкции будут соответствовать современным стандартам.

Работы по модернизации планируется завершить в августе этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.