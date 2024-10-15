SHOT: раскрыты подробности 67-дневного выживания мужчины в море с двумя трупами

Михаил П. на протяжении 67 дней дрейфовал на катамаране в открытом море на Дальнем Востоке. Из них 20 суток он провел с трупами брата и его сына. Подробности того, как мужчине удалось выжить, сообщает SHOT .

14 октября рыбаки обнаружили катамаран, на котором 9 августа потерялись трое людей. Из выживших остался только Михаил, он был в тяжелом состоянии. Также в лодке были два трупа — брата и его сына.

Семья отплыла от Перовского мыса в Хабаровском крае 9 августа. Путешественники направлялись в Москальво на Сахалине, но потом перестали выходить на связь. Так катамаран на протяжении 67 дней дрейфовал в Охотском море.

Михаил П. перед отправкой в реанимацию поделился тем, что продовольствие у семьи кончилось за довольно короткий срок. Еду и воду в путешествие брали всего на 14 дней.

Затем началось выживание. Семья пила дождевую воду. Также они размачивали горох, чтобы растянуть запасы пищи.

Сначала от переохлаждения и обезвоживания умер 15-летний мальчик. Затем скончался его папа.

Трупы Михаил П. поместил в мешок и привязал к катамарану. Он боялся, что тела снесет в воду во время шторма.

После гибели близких, Михаил П. поместил на внешнюю обшивку катамарана плавательные жилеты. На них были светоотражатели, благодаря которым объект было хорошо видно.

Рыбаки отвезли мужчину в больницу. Его забрали в реанимацию. По прогнозам докторов, Михаил П. сможет выжить.

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