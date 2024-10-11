Спасся благодаря холодильнику: мужчину унесло в океан ураганом «Милтон» в США

Американца унесло в океан, когда бушевал ураган «Милтон». Мужчине удалось спастись, схватившись за холодильник, сообщает Baza .

Мужчина находился в море на рыболовном судне, которое сломалось за несколько часов разгула стихии. Он связался с береговой охраной по радио и попросил помочь, но позднее из-за непогоды связь потеряли.

Через сутки спасатели нашли рыбака в 48 км от побережья Флориды. Мужчина держался за холодильник. Его унесло в океан.

Кроме того, еще одного мужчину обнаружили дрейфующим на перевернутой лодке. Он был на расстоянии свыше чем 100 км от побережья Мексики. Его спасли.