«112»: мужчина два месяца дрейфовал с 2 трупами на катамаране на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке обнаружили катамаран, на котором в конце лета потерялись трое людей. Двое из них умерли, одному удалось сохранить жизнь спустя 2 месяца дрейфа по морю — его носило по волнам, сообщает « 112 ».

В путешествие отправлялись члены одной семьи — папа, сын, а также дядя Михаил. Путешествие на катамаране началось от Перовского мыса в Хабаровском крае еще 9 августа. Мужчины направлялись в Москальково, расположенное на Сахалине. Однако в один момент путешествия перестали выходить на связь. Найти их с тех пор никому не удалось.

Лодку заметили рыбаки в Охотском море. Пропавших удалось обнаружить только 15 октября.

На катамаране обнаружили в тяжелом состоянии Михаила. Также с ним были найдены два трупа в мешках — Ильи и Сергея. Всех троих отправляют в магаданский порт.

Ранее в Улан-Удэ девочка утонула в карьере. Ее друзья в испуге разбежались.