В Улан-Удэ девочка утонула в карьере, а ее друзья в испуге разбежались

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Пропавшая в Улан-Удэ школьница утонула во время купания в карьере

Управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия рассказало, что в Улан-Удэ девочка утонула во время купания в карьере, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ранее ребенка разыскивали с привлечением правоохранителей: 8-летняя девочка утром 29 августа вышла погулять и не вернулась.

Выяснилось, что в тот же день группа ребят пошла к карьеру, находящемуся рядом с садовым товариществом «Тепловик» на краю города, чтобы искупаться. В какой-то момент одна из девочек скрылась под водой.

В панике ее друзья поспешили вернуться домой, но взрослым ничего не рассказали.

Позже тело погибшей было обнаружено на дне водоема. Следственные органы занимаются установлением всех деталей произошедшего.