SHOT: на затонувшем батискафе в Египте были испорченные спасательные жилеты

На затонувшем батискафе «Синдбад» в Хургаде находились испорченные спасательные жилеты, а само судно было в ужасном состоянии, сообщает SHOT .

Отдыхающие в Египте туристы, которые пару дней назад погружались под воду на «Синдбаде», рассказали, что батискаф был в ужасном состоянии, спасательные жилеты испорчены, инструктаж не проводился, стекла оказались затертыми и побитыми.

После удара о риф люди паниковали и не знали, что делать. При этом вода заливала салон. Компания Sharm El-Ghada Excursions даже не вела отчетности, поэтому личности всех, кто был на борту, до сих пор не установлены.

В Египте затонул прогулочный батискаф «Синдбад» с 45 российскими туристами. Подлодка отплыла на километр от берега, осуществляя регулярную экскурсию по осмотру кораллового рифа. В этот момент произошла авария. Предварительной причиной крушения стала пробоина, которую субмарина получила, налетев на риф.

Пять человек погибли, среди них двое несовершеннолетних, сообщил генконсул РФ. 38 россиян спасены, судьба оставшихся пока неизвестна.