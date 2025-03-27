Стала известна предварительная причина крушения подлодки с россиянами в Хургаде

Mash: субмарина с россиянами получила пробоину, налетев на риф в Хургаде

Предварительной причиной крушения подлодки в Хургаде стала пробоина, которую субмарина получила, налетев на риф. В результате происшествия погибли 6 человек, сообщает Mash .

Прогулочный батискаф «Синдбад» с 45 российскими туристами затонул на побережье Хургады утром в четверг. Один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и совершил столкновение с рифом. В результате подлодка перевернулась, произошла разгерметизация салона.

В результате ЧП погибли 6 человек, пострадали минимум 9 пассажиров. Погибшие россияне проживали в пятизвездочном отеле Serry beach resort, а в Египет приехали с туроператором «Библио Глобус».

Туристы заплатили по 7 тыс. рублей за экскурсию на батискафе «Синдбад». Планировались трансфер из отеля к пирсу, а затем погружение на глубину до 22 метров.