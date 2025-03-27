В Хургаде увеличилось число погибших при крушении подлодки с россиянами

SHOT: в Хургаде число погибших при крушении подлодки с россиянами выросло до 6

В Хургаде число людей, погибших из-за аварии подлодки с российскими туристами, увеличилось до шести, утверждает SHOT . По данным местных СМИ, еще девять человек доставили в больницы в критическом состоянии.

По данным канала, туристы заплатили по 7000 рублей за экскурсию на батискафе «Синдбад». На борту также находилось около 15 детей, билеты для которых покупались со скидкой в 50%.

Экскурсию на подлодке посетили туристы из отелей Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach, говорится в статье.

В батискафе находились 45 российских туристов и члены экипажа. Изначально российское генконсульство в Хургаде заявляло о четверых погибших в результате ЧП на подлодке. Большинство людей удалось спасти, но судьба нескольких человек оставалась неизвестной.