SHOT: Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге

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Известного советского и российского актера, певца Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге, сообщает SHOT .

В настоящее время 75-летний народный артист РСФСР находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние актера.

Причиной госпитализации Михаила Сергеевича стала ишемическая болезнь сердца.

Ранее российский президент Владимир Путин наградил 75-летнего актера Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в развитие культуры и искусства России.