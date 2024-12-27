Путин наградил 75-летнего Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин наградил 75-летнего актера, певца Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что Боярский — актер Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета. Он получил орден за вклад в развитие культуры и искусства России.

Указ подписан 26 декабря, но опубликован в пятницу.

Путин в четверг отправил поздравительную телеграмму в связи с днем рождения актеру Михаилу Боярскому.