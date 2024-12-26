Путин поздравил Боярского с 75-летием

Путин назвал Боярского многогранным талантом в день его рождения

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский 26 декабря празднует свое 75-летие. В личный праздник артист получил поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля .

«От души желаю здоровья и вдохновения вам и всей вашей творческой семье. И, конечно, всего самого доброго в наступающем новом году», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Глава государства назвал исполнителя роли Д’Артаньяна обладателем большого яркого таланта, который помог Боярскому стать подлинной звездой театра, эстрады и кино. Путин считает, что актер как никто другой заслуживает любви и признания зрителей.

Ранее Боярский рассказал, что думает о современном кинематографе. Оказалось, что современный темп работы на съемочной площадке ему не подходит.