Михаил Боярский поделился мнением о современной киноиндустрии

Михаил Боярский: в нынешнем кино больше ценится лицо актера, а не игра

26 декабря Михаил Боярский отметит свой 75-летний юбилей, и в преддверии этого события он поделился своими мыслями о жизни, театре и кино, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Юбиляр считает главным достижением своей жизни семью: жену, детей и шестерых внуков. Он выразил сожаление, что многие забывают о ценности семейных отношений и короткости жизни, предпочитая заниматься менее важными делами.

На вопрос о своей артистической карьере Боярский сказал, что не предпочитает оценивать свои достижения. Он уделил внимание текущим проектам, что придает им особую значимость. Артист глубоко оценил сценарии, в которых работал: от классиков, таких как Гоголь и Мольер, до современного драматурга Вампилова. Однако Боярский отметил, что в последние годы хороших сценариев стало слишком мало.

Говоря о современных методах кинопроизводства, он указал, что современные темпы работы режиссеров и актеров оказались ему не по душе. При съемках у Жоры Крыжовникова он почувствовал себя как на экскурсии, удивляясь множеству камер и быстроте, с которой все происходило.

Он заметил, что молодые актеры действуют свободно и импровизируют, что отличается от привычного для него стиля работы — более медленного и тщательного.

«На мой взгляд, нынешним киношникам даже не столь важно, как ты играешь, главное — твое лицо в кадре и количество отснятых метров. Сегодня в съемочном процессе все изменилось настолько, что работать не успеваешь», — заключил артист.